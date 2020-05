Najważniejszą informacją, którą podano jest fakt, iż od 30 maja zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczki na twarzy. Warto jednak dodać, że dotyczy to tylko i wyłącznie wolnej przestrzeni przy zachowaniu dystansu społecznego. W pomieszczeniach obowiązek zasłaniania ust i nosa nadal będzie aktualny.

Dla nas, czyli kinomanów równie ważną informacją jest ta związana z otwarciem kin. Od 6 czerwca zostaną zniesione restrykcje dotyczące kin, teatrów, filharmonii, a także z siłowni i obiektów sportowych.

Jeśli chodzi o kina czy teatry to sale będą mogły być wypełnione maksymalnie w połowie. Obowiązywały będą także obostrzenia związane z noszeniem maseczki.