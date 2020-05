"xABo: Ksiądz Boniecki” podczas 60. Krakowskiego Festiwalu Filmowego, w kinach od 24 lipca. 0

1 czerwca podczas jubileuszowej 60. edycji Krakowskiego Festiwalu Filmowego swoją premierę będzie miał film dokumentalny pt. "xABo: Ksiądz Boniecki" w reżyserii Aleksandry Potoczek. Film zostanie zaprezentowany w ramach Konkursu Polskiego, gdzie powalczy o główną nagrodę sekcji, Złotego Lajkonika. 24 lipca, w wigilię 86. urodzin księdza, film trafi do polskich kin. Gutek Film jest jego polskim dystrybutorem.

Wszystkie pokazy filmu "xABo: Ksiądz Boniecki" podczas 60. KFF:

1 czerwca (poniedziałek), godz. 12:00

3 czerwca (środa), godz. 16:00

5 czerwca (piątek), godz. 18:00

Wszystkie pokazy festiwalowe filmu odbędą się w formule online.

Trzy lata realizacji. Setki spotkań. Pięćdziesiąt tysięcy przebytych kilometrów. „xABo: Ksiądz Boniecki” to filmowa podróż w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania, jakie zadaje sobie każdy człowiek.

Pełen nadziei, harmonii i niespodziewanego humoru intymny portret księdza Adama Bonieckiego – człowieka w drodze, który w wieku 85 lat zawsze znajduje czas na spotkanie i głęboką rozmowę. Równocześnie cały czas pozostaje rozdarty między swoją wiarą i niepokojem o kształt współczesnego Kościoła, szczególnie w Polsce. Od chwili, kiedy kościelni zwierzchnicy nałożyli na niego zakaz swobodnego wypowiada się w mediach, kapłan stał się jeszcze bardziej aktywny w terenie. Podróżuje po Polsce i odbywa setki spotkań, z ludźmi pełnymi wątpliwości, którzy oczekują od niego nadziei i w burzliwych czasach szukają swojej drogi. Tytułowy „xABo" jest skrótowym autografem bohatera filmu, którego używa on w korespondencji z przyjaciółmi.

„xABo: Ksiądz Boniecki” to film pełen nadziei, przeniknięty mądrością i humorem tytułowego bohatera. Ta kinowa, autorska produkcja w znacznej mierze powstała dzięki zbiórce crowfundingowej – finansowemu zaangażowaniu czytelników i sympatyków księdza Bonieckiego.

Aleksandra Potoczek, reżyserka filmu:

Ksiądz żyje w świecie skrajnie dwubiegunowym: w świecie pełnym harmidru, setek pytań, telefonów – i w świecie ciszy, ze swoją wiarą i z tym bagażem, który ludzie przynoszą mu podczas spotkań. (…) Staraliśmy się nie naruszać jego odrębności, a jednocześnie przebić się przez jego publiczny wizerunek. Pokazać, że bywa zmęczony, znudzony, strapiony, rozzłoszczony, że za szybko jeździ autem i jada w McDonaldzie.

Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego:

Nie jest to klasyczna biografia, tylko przyglądanie się człowiekowi w drodze: do ludzi, do wiary, do Boga. Całość zrobiona jest niezwykle dyskretnie, bez ingerencji w życie bohatera. Adam Palenta (autor zdjęć) kręci z daleka, przy pomocy długich obiektywów – śledzi uważnie księdza Bonieckiego, ale jednocześnie nie ingeruje w jego prywatność. Dla mnie to kwintesencja sztuki dokumentu.