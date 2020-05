Apple TV+ odpowie za remake kultowych "Fraglesów" 0

Nowa wersja nagrodzonych Emmy Fraglesów zmierza na Apple+. Platforma nawiązała współpracę z firmą Jim Henson Company w celu ponownego uruchomienia kultowej serii, która będzie częścią jej oferty familijnej. Dołączy do miniserialu Fraggle Rock: Gramy dalej!, które całkiem niedawno zadebiutował na tej platformie, zdobywając aprobatę i dobre recenzję wśród rodziców najmłodszych widzów.

Nowa odsłona ma zachować charakter i klimat oryginału, a także przywrócić na ekrany grono ulubionych postaci. Showrunnerami zostali Matt Fusfeld i Alex Cuthbertson, którzy wcześniej pracowali przy serialach takich jak Community i Rodzice nie do pary, a Halle Stanford i John Tartaglia będą producentami wykonawczymi. Fraglesy powstaną we współpracy z The Jim Henson Company i New Regency, które od wielu lat nieskutecznie próbowało zrealizować ich kinową wersję pełnometrażową.

Kultowe "Fraglesy" to serial lalkowy stworzony przez Jima Hensona w 1983 roku. Jego bohaterami były sympatyczne stworki mieszkające w systemie podziemnych jaskiń Fraggle Rock, posilające się rzodkiewkami oraz fragmentami budowli stawianych przez inną rasę – Duzersów, którzy w porównaniu do beztroskich Fraglesów uwielbiali pracować. Fraglesy swój czas spędzały na zabawach i śpiewie, a ich przeciwnikami byli giganci zwani Gorgami, którzy wściekali się z racji wyjadanych przez nich rzodkiewek w ogrodzie.

Tegoroczne Fraglesy: Gramy dalej! to miniserial, w których brali udział goście specjalni: Alanis Morissette, Common, Jason Mraz, Neil Patrick Harris, Tiffany Haddish i Ziggy Marley.

Źrodło: Deadline