W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej informacji dotyczących filmu Avatar 2 . Tym razem Jon Landau , który odpowiada za produkcję filmu, zdradził nieco szczegółów dotyczących tego co nas czeka. Szczegóły poniżej.

Landau rzucił trochę światła na historię głównych bohaterów, czyli Jake’a (Sam Worthington) i Neytiri (Zoe Saldana). Dodajmy, że premiera Avatara 2 zaplanowana jest na 27 grudnia 2021 roku, jednak z powodu zatrzymania produkcji, nie wiadomo czy data ta ponownie nie ulegnie przesunięciu. Kolejne części pojawiać mają się systematycznie co dwa lata, w 2023, 2025 i 2027 roku.