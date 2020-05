Martin Scorsese nakręcił krótkometrażowy film o swojej izolacji 0

Martin Scorsese, reżyser wielokrotnie nominowanego do Oscara Irlandczyka podczas przymusowej kwarantanny nakręcił krótkometrażowy film ze swojego domu, w którym opowiada o tym, jaki wpływ miała na niego izolacja spowodowana pandemią koronawirusa.

fot. materiały prasowe

Produkcja ta już dziś wyemitowana zostanie w ramach programu Front Row Late, Lockdown Culture with Mary Beard na łamach stacji BBC Two. W filmie oprócz Scrosese wystąpi także Lee Daniels, który wyjaśni kreatywne możliwości, jakie przed reżyserami stworzyło obecne zamknięcie planów filmowych. Dowiemy się także co dla reżysera Wilka z Wall Street znaczyła izolacja.

Nie mogę doczekać się, aby w przyszłości kontynuować to, czego nauczyłem się podczas tych wymuszonych trudnych okoliczności. Jest to kluczowe. Ludzie których kochasz i możesz się nimi zająć i przebywać z nimi jak najwięcej powiedział Scorsese

Krótkometrażowy film odnosić się ma do izolacji nawiązując do klasycznych filmów m.in. do Niewłaściwego człowieka Alfreda Hitchcocka.

Źrodło: deadline