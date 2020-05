Paramount Pictures i Apple sfinansują western ''Killers of the Flower Moon'' Martina Scorsese 0

Martin Scorsese pracuje nad westernem Killers of the Flower Moon, który pierwotnie powstać miał tylko dla wytwórni Paramount. Jednak kiedy budżet produkcji osiągnął prawie 200 mln dolarów zdecydowano się poszukać dodatkowego źródła finansowania.

Reżyser długo prowadził negocjacje z różnymi serwisami streamingowymi. Ostatecznie decyzja padła na platformę Apple. Jak donoszą zagraniczne media Paramount zapoczątkował już finalne rozmowy dotyczące współfinansowania filmu. Jeśli wszystko skończy się pomyślnie to produkcja ta po kinowej premierze trafi do serwisu streamingowego Apple TV+.

Killers of the Flower Moon to western, w którym główne role zagrają Leonardo DiCaprio i Robert DeNiro. Jego fabuła oparta jest na powieści non-fiction Davida Granna i skupia się na morderstwach, do których dochodziło w hrabstwie Osage w stanie Oklahoma w 1920 roku. Zabójstwa rozpoczęły się po tym, jak na ziemiach należących do zabitych odkryto złoża ropy naftowej. W sprawę wmieszały się służby federalne na czele z J. Edgarem Hoover, późniejszym założycielem FBI.

Kiedy przeczytałem książkę Davida Granna natychmiast zacząłem ją widzieć – ludzi, ustawienie, akcję – i wiedziałem, że muszę zrobić z tego film. Jestem bardzo podekscytowany pracą z Erikiem Rothem i ponownym spotkaniem z DiCaprio, aby wprowadzić na ekran tę niepokojącą amerykańską historię. powiedział Scorsese

Autorem scenariusza do produkcji jest Eric Roth, odpowiedzialny m.in. za film Narodziny gwiazdy czy Ciekawy przypadek Benjamina Buttona. Produkcją zajmą się Scorsese, Imperative Entertainment, Appian Way Productions i Sikelia Productions.

