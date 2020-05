Álex de la Iglesia wyprodukuje nową antologie grozy dla serwisu Amazon 0

Sony i Amazon Prime Video zawarły wieloletnią umowę z hiszpańskim reżyserem, producentem i scenarzystą Alex de la Iglesia. Ma on za zadanie wyprodukować dla wspomnianej platformy nową antologiczną serię grozy zatytułowaną 'The Fear Collection'.

fot. materiały prasowe

Umowa obejmuje produkcję i/lub reżyserię filmów przez Iglesia należących do serii The Fear Collection. Podobną antologię grozy ma u siebie platforma Hulu. Nosi ona tytuł Into the Dark.

Chodzi o to, aby stworzyć kolekcję filmów, które ujawnią wszechświat grozy poza czasem. Bohaterowie stają w obliczu sił nadprzyrodzonych, które zagrażają ludzkości. Chcemy stworzyć serię filmów o konkretnym charakterze – Cosmic Horror. powiedział Iglesia

Założenie Sony i Amazona jest takie, iż filmy te pierwotnie trafią do kin, a dopiero potem na platformę. W planach jest wyprodukowanie dwóch filmów rocznie. Sony posiada już kilka projektów, które obecnie są opracowywane. Trwa poszukiwanie reżyserów i scenarzystów, którzy się nimi zajmą. Jak na razie oprócz Iglesia w projekt zaangażowani są także Jorge Guerricaechevarría, który jest jego wieloletnim współpracownikiem, m.in. przy filmie Perfectos desconocidos, Wiedźmy z Zugarramurdi czy Words with Gods oraz Jaume Balagueró (seria [Rec]), Paula Ortiz, Fernando Navarro, Paco Plaza i Carlos Theron.

