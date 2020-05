Luke Davies zaadaptuje powieść ''Apeirogon'' rozgrywającą się na Bliskim Wschodzie 0

Luke Davies, scenarzysta odpowiedzialny za adaptację książki 'A Long Way Home' na film Lion. Droga do domu bierze się za kolejny ciekawy projekt. Tym razem planuje napisać scenariusz na podstawie opublikowanej w lutym tego roku powieści 'Apeirogon' Columa McCanna.

Fabuła powieści rozgrywa się na Bliskim Wschodzie. Główni bohaterowie to dwaj ojcowie. Bassam Aramin jest Palestyńczykie, a Rami Elhanan to Izraelczyk. Od lat żyją w świecie konfliktu, który utrudnia każdy aspekt ich życia. Kiedy na skutek nieuzasadnionej przemocy tracą córki, zaprzyjaźniają się i swój żal i smutek przekształcają w działanie i aktywizm na rzecz pokoju. To epicka historia mało prawdopodobnej przyjaźni opowiadana na tle nierozwiązanych napięć rozgrywająca się w samym sercu Ziemi Świętej. Co ciekawe autora do jej napisania zainspirowała prawdziwa historia dwójki mężczyzn, których spotkał podczas jednej ze swoich podróży.

Produkcją adaptacji zajmie się Amblin Entertainement. Luke Davis na swoim koncie oprócz filmu Lion. Droga do domu, ma także kilka innych ciekawych produkcji m.in. Candy z Heathem Ledgerem, która jest adaptacją jego własnej częściowo autobiograficznej powieści, dramat biograficzny Mój piękny syn czy thriller Tajemnica anioła.

Źrodło: hollywoodreporter.com