Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Co dostaną fani w 3. sezonie serialu "Ben 10"? 0

W każdej sytuacji może liczyć na pomoc dziadka Maxa oraz rezolutnej kuzynki Gwen. Potrafi również przeistaczać się w jednego z dziesięciu niesamowitych obcych. Ben Tennyson posiada wszystko, co pozwala mu codziennie przeciwstawiać się trudnościom i podejmować walkę w obronie ważnych wartości! Przed widzami Boomeranga trzeci sezon ekscytujących przygód Bena i jego przyjaciół! Premiera już 1 czerwca.

Życie dziesięcioletniego Bena Tennysona całkowicie zmienia się podczas wakacji, które spędza ze swoim dziadkiem Maxem oraz kuzynką Gwen. Nastolatek znajduje urządzenie przypominające zegarek – Omnitrix. Od tej pory chłopak potrafi przeistaczać się w jednego z dziesięciu kosmitów, a każdy z nich dysponuje inną supermocą. Tym samym Ben staje przed zadaniem ratowania świata przed katastrofami. Z pomocą często przychodzą mu pozostali Tennysonowie – dziadek i Gwen, których pomysły nie raz pozwalają chłopakowi przezwyciężyć kolejne przeciwności.

W trzecim sezonie na bohaterów czekają kolejne, niespodziewane wyzwania! Drużyna ponownie spotka Kevina 11, który okaże się mieć zupełnie nowe moce. Chłopak umie też przeistaczać się w tych samych kosmitów, co Ben – teraz będzie wyjątkowo trudno go pokonać! Tennysonowie kontynuują też podróżowanie po świecie – w każdym z nowych miejsc czekają ich przygody. Przykładowo podczas wizyty w Paryżu Ben odkrywa, że Zombozo chce obrabować słynny Luwr. Bohater zostaje zahipnotyzowany przez wroga, by milczał. Czy uda mu się wyjść z hipnozy i ocalić cenne eksponaty?

Premiera trzeciego sezonu serialu Ben 10 w poniedziałek 1 czerwca o 12:00. Emisja kolejnych odcinków na antenie Boomeranga codziennie o 12:00.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia