Zwolniony warunkowo Randall Miller wraca do pracy na planie? 0

Dzięki dwuznacznym warunkom wyroku w zawieszeniu, spowodowanym niejasnością w dokumentacji, okryty niesławą reżyser Randall Miller ponownie staje za kamerą i kręci filmy. Spotyka się to jednak ze sprzeciwem ze strony opinii publicznej, wśród której wybrzmiewają głosy, że wyrok w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci powinien powstrzymać go od takiej pracy przez przynajmniej dekadę.

Randall Miller i Malin Akerman na planie - CBGB / materiały prasowe

Randall Miller przyznał się do nieumyślnego spowodowania śmierci Sary Jones, asystentki operatora na planie filmu "Midnight Rider", biografii Gregga Allmana w 2014 roku. Kobieta zginęła pod kołami pędzącego pociągu towarowego podczas kręcenia jednej ze scen. Reżyser spędził rok w więzieniu i od 3 lat odbywa wyrok w zawieszeniu. Ogłaszając wyrok sędzia powiedział, że twórca ma zakaz "pracy jako reżyser, asystent reżysera albo kierownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo na jakimkolwiek planie filmowym".

W zeszłym roku Randall Miller nakręcił komedię pt. "Higher Grounds" w Serbii i Kolumbii. Film został wyprodukowany przez jego żonę Jody Savin, która początkowo była również oskarżoną w sprawie śmierci Sary Jones, lecz zarzuty ostatecznie zostały oddalone. Komedia opowiada o właścicielce wegańskiej kawiarni, której biznes zaczyna podupadać. Kobieta postanawia wziąć udział w Mistrzostwach Świata Baristów. W roli głównej wystąpiła Kate Nash (GLOW).

Po dokładnej analizie zarzutów agenci reprezentujący członków ekipy nowego filmu postanowili zweryfikować, czy Miller rzeczywiście jest uprawniony do pracy. Michael M. Smith z firmy prawniczej Baker Donelson, a przy tym również producent wykonawczy "Higher Grounds" wystosował do nich pismo, w którym wyjaśnił okoliczności powrotu reżysera na plan. Okazuje się bowiem, że może on reżyserować, o ile nie bierze on bezpośredniej odpowiedzialności za bezpieczeństwo na planie. Ponadto po wielu perturbacjach pozostaje wciąż członkiem Amerykańskiej Gildii Reżyserów, a w postulatach jego wyroku w zawieszeniu nie ma obowiązku meldowania się kuratorowi. Oznacza to, że może on podróżować i pracować na całym świecie.

Na planie "Higher Grounds" został zatrudniony asystent reżysera Jason Allen, odpowiedzialny za bezpieczeństwo ekipy. Z planu dotarły również deklaracje o tym, że proces przebiegł pomyślnie i w pełni bezpiecznie, a wszystko odbyło się w znakomitej atmosferze.

Źrodło: Deadline