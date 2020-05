Królewna superbohaterem? Oto zwiastun "Secret Society of Second-Born Royals" od Disneya 0

Secret Society of Second Born Royals to nowy film fantasy Walta Disneya, który przedstawi nam postać królewny w zupełnie innym świetle. Zobaczcie zwiastun produkcji.

Reżyserką filmu jest Anna Mastro, która pracowała na scenariuszu autorstwa Austina Winsberga, Alexa Litvaka i Andrew Greena.

Secret Society of Second Born Royals to historia Sam (granej przez Peyton Elizabeth Lee), która trafia do szkoły z internatem, gdzie uczęszczają inni członkowie rodzin królewskich. Dziewczyna będąca drugą w kolejności do objęcia rządów poznaje nam kilku znajomych, którzy muszą mierzyć się z podobną rzeczywistością. James Morrow, jeden z profesorów próbuje im uświadomić, że bycie drugim nie musi być najgorsze, ponieważ dzięki temu posiadają gen dający im supermoce, co w bardzo wydatny sposób może zagwarantować bezpieczeństwo im oraz światu.

Premiera filmu Secret Society of Second Born Royals będzie miała miejsce na platformie streamingoej Disney+ 17 lipca.

Źrodło: Disney