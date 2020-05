Pierwsze spojrzenie na Dorothy Spinner, nową członkinię ''Doom Patrol'' 0

Już za niecały miesiąc w serwisie HBO Max zadebiutuje 2. sezon jednego z lepszych w ostatnim czasie seriali, który zrealizowany został na podstawie komiksu. Mowa o Doom Patrol. Z tej okazji w ruch wprawiona została maszyna promocyjna i na pierwszy ogień wypuszczono dwa ciekawe plakaty, swoją grafiką nawiązujące do popularnych bajek – w końcu to jeden z najdziwniejszych seriali o superbohaterach.

fot. materiały prasowe

"Doom Patrol" to grupa superbohaterów, którą dowodzi szalony naukowiec – doktor Niles Caulder, znany pod pseudonimem "The Chief". Każdy z członków drużyny brał udział w straszliwym wypadku bądź eksperymencie, wskutek którego otrzymał nadludzkie zdolności. Zraniony i poniewierany zespół dzięki nowemu dowódcy znajduje swój cel – muszą bronić Ziemię i ludzi, pomimo tego, że nie są do końca akceptowani przez społeczeństwo i traktuje się ich, jak grupę wyrzutków. W nowym sezonie do zespołu dołączy Dorothy Spinner, córka Cauldera.

W obsadzie powracają Joivan Wade, Brendan Fraser, Matt Bomer, Timothy Dalton, April Bowlby, Diane Guerrero i Alan Tudyk. W nową członkinię zespołu wciela się Abigail Shapiro. Ponownie zobaczymy także Willougby’ego Kiplinga, w tej roli Mark Sheppard.

Poniżej wspomniane plakaty oraz dwa nowe zdjęcia z 2. sezonu serialu. Pierwszy plakat nawiązuje do Czarnoksiężnika z Krainy Oz, a drugi do Alicji w Krainie Czarów.









Doom Patrol z nowymi odcinkami powróci już 25 czerwca br. Czekacie na dalsze przygody tych nietuzinkowych superbohaterów?

Źrodło: comicbookmovie.com