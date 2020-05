Netflix zamawia adaptację powieści ''Akademia Dobra i Zła''. Reżyserem Paul Feig 0

Netflix zamówił adaptacje debiutanckiej powieści Somana Chainani 'Akademia Dobra i Zła', która opublikowana została w 2013 roku i do tej pory doczekała się 6 części.

fot. lubimyczytac.pl

Funkcję reżysera objął Paul Feig, odpowiedzialny za nową wersję Pogromców duchów – Ghostbusters. Pogromcy duchów, komedię Agentka czy Last Christmas. Scenariusz napiszą David Magee (Życie Pi) i Laura Solon. Produkują Joe Roth, Jeffrey Kirschenbaum, Jane Startz, Feig, Laura Fischer, Zack Roth, Patricia Riggen i Chainani.

Główne bohaterki to dwie nastolatki – Sophie i Agatha, które porwane trafiają do zupełnie innego świata, gdzie umieszczone zostają w tytułowej Akademii Dobra i Zła. Tam zwykli nastolatkowie szkoleni są na złoczyńców i bohaterów znanych z baśni. Sophie to delikatna, zdolna i z ambicjami księżniczki dziewczyna, która wie, że w nowej szkole zdobędzie najwyższe oceny i dołączy do grona absolwentek tj. Kopciuszek, Roszpunka czy Królewna Śnieżka. Agatha z kolei poprzez swój ponury styl ubierania i wygląd bardziej pasuje do złoczyńców. Jednak popełniono błąd i dziewczyny trafiły nie tam, gdzie się spodziewały. Jednak czy na pewno był to błąd? Może to wskazówka do poznania ich prawdziwego ja. Powieść Chainaniego ukazuje piękny baśniowy świat, w którym jedynym wyjściem z niego jest przeżycie i odnalezienie swojego przeznaczenia.

Źrodło: deadline