Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Skrzypek na dachu" doczeka się nowej kinowej adaptacji 0

Fani musicali w tym momencie wstrzymują oddech, bowiem legendarny "Skrzypek na dachu" doczeka się nowej kinowej adaptacji. Za produkcję odpowiedzialny będzie Thomas Kail, czyli reżyser hitowego "Hamiltona".

"Skrzypek na dachu", czyli musical, który zadebiutował na Broadwayu w latach 60. doczeka się nowej adaptacji. Legendarna produkcja zdobyła przez lata rzeszę fanów i jako pierwszy musical w historii przekroczył 3000 przedstawień (dopiero kilka lat później rekord został pobity przez inny kultowy musical – "Grease"). "Skrzypek na dachu" z muzyką Jerry’ego Bocka w 1971 roku doczekał się pierwszej wersji filmowej.

Film w reżyserii Normana Jewisona podobnie, jak pierwowzór, również zapisał się w historii i dzisiaj uchodzi za absolutny klasyk. Produkcja zdobyła osiem nominacji do Oscara z czego trzy zostały zamienione na złote statuetki.

Teraz Thomas Kail, czyli reżyser hitowego "Hamiltona" oraz "In the Heights" Lina-Manuela Mirandy, wyreżyseruje nową filmową wersję "Skrzypka na dachu". Kail będzie pełnił także funkcję producenta razem z Danem Jinksem i Aaronem Harnickem. Scenariusz do filmu napisze Steven Levenson.

Wyreżyserowanie "Skrzypka na dachu" było moim marzeniem przez całe życie, chociaż zawsze wyobrażałem sobie, że zrobię to na scenie. Bardzo się cieszę, że będę miał okazję nakręcić nową wersję filmową mojego ulubionego tytułu z Mikiem DeLucą z MGM, gdzie powstało tak wiele transcendentalnych filmów muzycznych. Jestem dumny, że będę pracował z Danem Jinksem, Aaronem Harnickiem i moim kumplem Stevenem Levensonem, aby uhonorować to dzieło, które głęboko zainspirowało mnie i miliony innych osób.

powiedział Kail

O czym opowiada musical?

Gdzieś w głębi Rosji, w niewielkiej Anatewce żyje mała społeczność żydowska. Na jej losy i codzienność spoglądamy oczami ubogiego mleczarza, Tewiego. Mimo prostego życia, patrzy on na świat w sposób mądry i przenikliwy. Jego rodzina i znajomi zmagają się z niemałymi trudnościami szarej rzeczywistości.

