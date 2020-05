Masse napisała scenariusz we współpracy z Alexą Polar, która stanie również za kamerą. Aktorka wcieli się także w główną postać. W obsadzie znaleźli się m.in Marián Aguilera, Michelle Manu, Vicenta N'Dongo i Soraya Padrao. Zdjęcia mają ruszyć, kiedy pozwoli na to obecna sytuacja.

Bohaterką filmu będzie odnosząca sukcesy hiszpańska prawniczka, która przeprowadza się do Los Angeles, aby rozpocząć nowe życie po ślubie ze słynnym amerykańskim malarzem. Gdy na jaw wychodzą mroczne sekrety z przeszłości jej męża, kobieta musi zdecydować, w jaki sposób zachować swoją podmiotowość i chronić ludzi, których kocha, podczas gdy jej osobiste sprawy są omawiane na arenie publicznej.

Aktorka oskarżyła Weinsteina o nadużycie seksualne w 2017 roku, jeszcze przed finalnym skazaniem go na 23 lata więzienia za gwałt i liczne napaści seksualne.