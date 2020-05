Twórca "Sukcesji" wyreżyseruje "smakowitą" komedię grozy 0

**Pomysł na realizację komedii grozy pt. "The Menu" powrócił niczym boomerang. Jego producent Adam McKay znalazł właśnie nowego współpracownika, reżysera Marka Myloda. Niegdyś artyści pracowali wspólnie przy serialu pt. Sukcesja.

Film to mroczny komediowy thriller psychologiczny osadzony w świecie ekscentrycznej kultury kulinarnej, koncentrujący się na młodej parze, która odwiedza ekskluzywną restaurację na odległej wyspie. Tam uznany szef kuchni przygotowywać będzie wykwintne menu… pełne niespodzianek.

Początkowo za kamerą stanąć miał Alexander Payne, a do jednej z głównych ról planowano zaangażować Emmę Stone. Niestety inne zobowiązania sprawiły, że nie udało się opracować harmonogramu prac i każda ze stron musiała opuścić projekt. Teraz pojawiła się nowa szansa na próbę realizacji tego osobliwego pomysłu.

Za scenariusz do "The Menu" odpowiedzialni są Will Tracy i Seth Reiss.

Źrodło: Variety