Polski film "Ćmy" w prestiżowym programie Goes to Cannes 0

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty jest jedną z czterech imprez filmowych z całego świata zaproszonych do prezentacji wybranych przez siebie projektów w prestiżowym programie Goes to Cannes. Wśród selekcji pięciu filmów znalazł się pełnometrażowy film fabularny "Ćmy" w reżyserii Piotra Stasika.

"Ćmy" - fot. Łukasz Bąk

Goes to Cannes to program, w którym filmy na różnym etapie produkcji nie mające jeszcze agentów sprzedaży, dystrybutorów, czy wyznaczonej premiery festiwalowej, prezentowane są zagranicznej branży podczas największych targów filmowych Marché du Film towarzyszących Festiwalowi Filmowemu w Cannes. Mimo decyzji o odwołaniu samego festiwalu, targi odbędą się w trybie online w dniach 22-26 czerwca.

"Ćmy" stanowią debiut fabularny Stasika, który do tej pory osiągał sukcesy głównie w kinie dokumentalnym. Za krótkometrażowy Koniec lata, którego producentem również była Centrala Film, otrzymał nagrody festiwali w Wiesbaden i Perm oraz Złotą Żabę festiwalu Camerimage. Jego Dziennik z podróży nagradzano w Kijowie, Krakowie i Łagowie, a 21 x Nowy Jork zdobył nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej.

Wielowarstwowy poetycki survival i przypowieść o smartfonowej cywilizacji. Grupa chłopców w wieku 8-15 lat ucieka z obozu dla graczy, po tym jak wychowawcy postanawiają wyłączyć im komputery i odciąć dostęp do internetu. Wycieńczeni odnajdują się po 20 dniach poszukiwań. W tym czasie, przebywając w opuszczonych miejscach, nie odzywają się do siebie ani słowem. Jeden z nich znika bez śladu.

Źrodło: Centrala Film / informacja prasowa