Producenci "Cobra Kai" szukają nowego domu dla serialu - która platforma streamingowa ma szanse? 0

Cobra Kai, czyli serial stworzony przez platformę YouTube będzie miał nowy dom. Producenci prowadzą związane z tym rozmowy z innymi serwisami streamingowymi.

YouTube oraz Google podjęły decyzję o rezygnacji z tworzenia seriali fabularnych. Tym samym ich największy hit, czyli Cobra Kai musiałby zakończyć swój żywot na wyprodukowanym już trzecim sezonie. Na szczęście tak się nie stanie, ponieważ producenci prowadzą rozmowy z przedstawicielami różnych platform streamingowych.

Serial wyprodukowany został przez Sony Pictures TV i to właśnie oni zajmują się znalezieniem nowego domu dla Cobra Kai. Mówi się, że faworytami do pozyskania praw są Netflix i Hulu. Warto dodać, że w przypadku podpisania umowy, dwie pierwsze serie także trafią do oferty wybranego serwisu.

Po tym, jak w kwietniu 2019 roku, drugi sezon zaliczył rekordową oglądalność na YouTube, zdecydowano się na realizację kolejnej serii. Zostało, więc złożone zamówienie na trzeci sezon, jednak z powodu zmiany polityki przez YouTube’a i Google, Sony Pictures TV otrzymało informację, że nie będzie zlecenia na realizację czwartego sezonu. Przedstawiciele Sony poprosili, więc o wstrzymanie się z premierę 3. sezonu i możliwością znalezienia nowego partnera. Takową zgodę otrzymali.

Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na dalsze decyzje związane z Cobra Kai. Z pewnością polscy fani serii "Karate Kid" życzyliby sobie, aby serial trafił do oferty Netflixa. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?

Źrodło: Deadline