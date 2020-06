6. sezon "Lucyfera" zostanie ostatecznie zrealizowany! 0

6. sezon Lucyfera jest coraz bliżej realizacji, po tym jak studiu Warner Bros. TV udało się namówić odtwórcę głównej roli, Toma Ellisa do zawarcia z nimi ponownej umowy.

Netflix na początku tego roku rozpoczął rozmowy z producentem serialu Warner Bros. TV na temat kolejnej odsłony serialu, po nadchodzącym piątym sezonie, który został wstępnie określony jako ostatni. Producenci wykonawczy Ildy Modrovich i Joe Henderson, którzy kierowali produkcją, przedłużyli swoje kontrakty i zawarli umowy z ekipą. Wymagało to długich, trudnych negocjacji z Ellisem, który do tej pory nie był zainteresowany pomysłem ze względu na rzekomo niekorzystne warunki umowy. Rozważał nawet odejście z serialu, jeśli studio nie zaproponuje mu wyższej gaży. Źródła podają, że na pokładzie jest również reszta obsady.

Plan produkcyjny obejmował powrót Lucyfera w 6. sezonie już we wrześniu, jednak ekipa będzie musiała najpierw sfilmować sezon 5., którego realizację opóźniła pandemia koronawirusa.

Lucyfer zaczął swoją karierę na stacji Fox, która anulowała transmisję po trzech sezonach. Netflix uratował serię, przedłużając ją o dwa kolejne sezony. 77 – odcinkowa produkcja jest obecnie jedną z najdłużej transmitowanych oryginalnych serii Netflixa, obok Orange Is the New Black (91) i House Of Cards (73).

Inspirowany komiksami Neila Gaimana show opowiada historię czarującego, charyzmatycznego i piekielnie przystojnego władcy piekieł Lucyfera Morningstara, który porzuca swoje królestwo i przeprowadza się do Los Angeles, by prowadzić klub nocny. Wkrótce zaczyna pomagać policjantce Chloe Decker (Lauren German) w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych i zwalczaniu przestępców.

Źrodło: Deadline