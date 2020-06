Ron Perlman w zwiastunie thrillera ''Run with the Hunted'' 0

Za pośrednictwem Vertical Entertainment w sieci pojawił się pierwszy zwiastun i plakat thrillera o kryminalnym zabarwieniu. Mowa o 'Run with the Hunted', twórcy Będziesz męczennikiem.

fot. imdb

Reżyserem filmu jest John Swab, dla którego jest to drugi pełnometrażowy film w jego karierze. Na swoją premierę czeka też jeszcze jedna produkcja jego autorstwa – Body Brokers. Swab jest także autorem scenariusza do Run with the Hunted. W obsadzie aktorskiej zdobywca Złotego Globu Ron Perlman (Polowanie na czarownice, Hellboy), Michael Pitt, Dree Hemingway, Mark Boone Junior, William Forsythe, Sam Quartin i Isiah Whitlock.

Główny bohater to młody chłopak Oscar, który broniąc swojej przyjaciółki Loux zabija jej agresywnego ojca. Po tym wydarzeniu ucieka z rodzinnego miasta poznając smak przestępczego życia. 15 lat później zostaje przywódcą grupy żyjących na ulicy dzieci. W tym czasie Loux w poszukiwaniu lepszego życia przenosi się do tego samego miasta co on. Podejmuje pracę u pewnego detektywa. Tam trafia na akta zaginionego dziecka jakim okazuje się być Oscar. Była przyjaciółka podejmuje się zadania odnalezienia swojego dawnego wybawcy.

Poniżej wspomniany zwiastun i plakat.

Premiera thrillera zaplanowana jest na 26 czerwca br. W ten dzień Run with the Hunted pojawi się w serwisach VOD. Film ten miał już swoją światową premierę. W zeszłym roku zadebiutował na kilku festiwalach m.in. na Woodstock Film Festival i Rome Film Festival. Na pierwszym z nich zdobył nagrodę publiczności dla najlepszego filmu fabularnego.

Źrodło: comingsoon