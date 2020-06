Patty Jenkins odrzuciła propozycję reżyserowania "Ligii Sprawiedliwości". Co było powodem? 0

W najnowszym wywiadzie dla Premiere reżyserka Wonder Woman, Patty Jenkins zdradziła powody, dla których odrzuciła reżyserski angaż w Lidze Sprawiedliwości.

Wonder Woman z 2017 roku osiągnęła zarówno sukces finansowy, jak i krytyczny. Była to nareszcie w pełni udana produkcja z superbohaterami DC w ramach wspólnego uniwersum, a reżyserka Patty Jenkins została sprawnie osadzona za kamerą jej kontynuacji, która ma trafić do kin jeszcze w 2020 roku. Podczas promocji Wonder Woman 1984, Jenkins udzieliła wywiadu francuskiemu magazynowi Premiere. Zdradziła w nim, że w przeszłości zamierzano powierzyć jej wyreżyserowanie Ligii Sprawiedliwości, jednak postanowiła odrzucić tę propozycję. Co właściwie było powodem jej decyzji?

W przeciwieństwie do innych reżyserów, nie przywiązuje dużej wagi do wspólnych wszechświatów, ciągłości serii ze świata DC itp.

Jenkins została również zapytana o ewentualną współpracę z MCU, ponieważ jakiś czas temu reżyserka bliska była pracy za kamerą filmu pt. Thor: Mroczny świat. Ostatecznie do tego nie doszło, a sama twórczyni nie żałuję swojej decyzji. Jak twierdzi – nie odpowiada jej styl pracy przy kinowych produkcjach Uniwersum Marvela.

Cenię ludzi, którzy tam pracują, ale chcą oni w pełni kontrolować pracę nad swoimi filmami. Sytuacja wygląda tak, że reżyser ma często narzucany plan działania. Taka praca jest zupełnie odmienna od tej preferowanej przeze mnie. Wonder Woman 1984 utwierdziła mnie w przekonaniu, że zrobiłam dokładnie to, co chciałam.

Wonder Woman 1984 opowie o losach znanej wszystkim bohaterki, tym razem osadzając akcję w latach 80. W głównej roli powróci Gal Gadot. Film ma trafić do kin 12 sierpnia 2020 roku, jego opóźnienie spowodowane jest pandemią koronawirusa.

Zrealizowaliśmy Wonder Woman 1984 na wielki ekran, a ja głęboko wierzę w potęgę kina. W tych okropnych czasach, gdy kiniarze toczą ciężką walkę o utrzymanie swoich placówek, jesteśmy podekscytowani ponownym wyznaczeniem premiery naszego filmu na 14 sierpnia 2020 roku. Modlimy się o lepsze czasy dla wszystkich!

Źrodło: comicbook