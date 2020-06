Netflix prezentuje nową mroczną serię. Zobaczcie zwiastun ''Curon'' 0

Netflix zaprezentował światu pierwszy zwiastun swojego nowego serialu grozy pt. 'Curon'. Produkcja ta ma mieć podobny klimat do hitowego Stranger Things oraz Dark.

fot. netflix

Curon to oryginalny włoski serial wyprodukowany dla Netflixa. Za scenariusz do niego odpowiada Ezio Abbate. W rolach głównych Valeria Bilello, która do tej pory na swoim koncie ma głównie komedie i dramaty, Luca Lionello (wcielił się w Judasza w Pasji Mela Gibsona) i Federico Russo (serial Alex i spółka, film La mia seconda volta).

Po siedemnastu latach do rodzinnego miasteczka Curon powraca kobieta wraz ze swoimi nastoletnimi bliźniakami. Wkrótce odkrywa, że miasto jest przeklęte, a dźwięk dzwonów ze starej wieży kościelnej nie zwiastuje nic dobrego. Kiedy kobieta znika, jej dzieci muszą zmierzyć się z mroczną przeszłością swojej rodziny. Okazuje się, że ciąży nad nimi klątwa. Serial zabierze nas do tajemniczego i mrocznego miasta, które nękane jest różnymi nadnaturalnymi okropnościami.

Premiera Curon już 10 czerwca br. na platformie Netflix. Co sądzicie o powyższym zwiastunie? Zachęcił Was do sięgnięcia po tą produkcję czy wręcz odwrotnie?

Źrodło: bloody-disgusting.com