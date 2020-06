Branża rozrywkowa mocno ucierpiała z powodu bieżących wydarzeń, zamykając kina i opóźniając wielkie hollywoodzkie produkcje. Spike Lee zapytany o przygotowania do powrotu do pracy, odpowiedział:

Nie robią nic do czasu wynalezienia szczepionki. Wiem, że nie pójdę do kina. Wiem, że nie pójdę na Broadway. Wiem, że nie pójdę na stadion. Corona is a bitch. Cholera, możesz przecież umrzeć. Nie jestem gotowy, by wyjść.