Hordy zombie w zwiastunie koreańskiego filmu "#Saraitda" 0

Tematyka zombie jest ciągle na topie, tym razem tym formatem zajęli się Koreańczycy, tworząc film #Saraitda. Zapraszamy do obejrzenia zwiastuna produkcji. Zapowiada się całkiem ciekawe kino z tematyką przetrwania.

Film opowiada o chłopaku, który jak każdego dnia budzi się w swoim mieszkaniu. Nic nie wskazuje, że ma to być inny dzień niż zwykle, jednak nagle otaczający go świat zmienia się, a ludzie na ulicach zaczynają przemieniać się w zombie. Mężczyzna zostaje uwieziony w bloku, licząc na jakąkolwiek pomoc. Jednak po kilku dniach okazuje się, że jest to praktycznie niemożliwe. Zrezygnowany i samotny nie widzi szans na przetrwanie, jednak nagle odkrywa, że w mieszkaniu po drugiej stronie w podobnej sytuacji jest dziewczyna. Oboje postanawiają dotrzeć do siebie przeciwstawiając się hordą wygłodniałych zombie.

W głównych rolach występują Ah-In Yoo (Płomienie) i Shin-Hye Park. Za reżyserię odpowiada Il Cho, dla którego jest to debiut w tej roli. Premiera produkcji planowana jest pod koniec czerwca.

Źrodło: slashfilm.com