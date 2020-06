Dakota Fanning, narkotyki, muzyka i trasa koncertowa w zwiastunie "Viena and the Fantomes"

Dakota Fanning – po bardzo ciekawej roli w The Runaways: Prawdziwa historia – ponownie wraca do świata rock’n’rolla, tym razem jako fanka zespołu, z którym wyrusza w szaloną trasę. Zapraszamy do obejrzenia pierwszej zapowiedzi Viena and the Fantomes.