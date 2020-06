Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Cameron i Landau przylecieli do Nowej Zelandii - niebawem wznowienie prac nad "Avatarem 2" 0

Twórcy Avatara 2 szykują się do wznowienia produkcji wyczekiwanego sequela. Z tego też powodu reżyser filmu James Cameron oraz producent Jon Landau przylecieli do Nowej Zelandii, gdzie będą miały miejsce dalsze prace nad hollywoodzkim widowiskiem.

Producent filmu Jon Landau za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował o przylocie wraz z Jamesem Cameronem do Nowej Zelandii. Panowie przygotowują się do wznowienia prac na planie zdjęciowym Avatara 2. Oczywiście twórcy sequela drugiego najbardziej kasowego filmu w historii kinematografii przestrzegają wszystkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego związanego z pandemią koronawirusa. Cameron i Landau nie tylko mają na ustach i nosie maseczki, ale także będą musieli odbyć 14-dniową kwarantannę wyznaczoną przez tamtejsze władze dla ludzi przylatujących do kraju.

Rząd Nowej Zelandii zatwierdził nowe wytyczne związane z pandemią wirusa powodującego chorobę COVID-19. Za jakiś czas twórcy filmowi i telewizyjni ponownie będą mogli wejść na plan zdjęciowy. Warto zauważyć, że w tym pięknym kraju będą kręcone zdjęcia nie tylko do Avatara 2, ale również serialowej serii "Władcy Pierścieni".

Miejmy nadzieję, że na planie Jamesa Camerona niebawem padnie klaps wznawiający prace nad filmem. Starczy już tych opóźnień, ponieważ chyba każdy z nas chciałby powrócić do niesamowitego świata Pandory. Premiera Avatara 2 planowana jest na 17 grudnia 2021 roku.

