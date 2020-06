Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nowy Batmobil prezentuje się wybornie - zobaczcie dokładne zdjęcia pojazdu Mrocznego Rycerza 0

Filmy o Mrocznym Rycerzu skłaniają do rozmów dotyczących wielu elementów składowych. Fani spekulują na temat jego przeciwników, kostiumu, a także gabloty, którą Batman będzie woził się po mieście Gotham. Dzisiaj mamy dla Was kilka fotek modelu pojazdu komiksowego herosa, który pojawi się w nowym filmie.

Autorem modelu koncepcyjnego jest Jeff Frost, który umieścił w sieci fotki swojej pracy. Widać, że twórca zna się na swoim fachu, ponieważ miniaturowy Batmobil może pochwalić się wieloma szczegółami i detalami. Zresztą nie ma sensu lać wody – po prostu sami sprawdźcie i oceńcie, czy chcielibyście pojeździć takim autkiem.

Aktualnie Matt Reeves i jego ekipa przygotowują się do wznowienia zdjęć. Prawdopodobnie niebawem reżyser zacznie kręcić kolejne sceny, ponieważ rząd w Wielkiej Brytanii wydał rozporządzenie dotyczące branży filmowej oraz telewizyjnej. Premiera filmu The Batman została opóźniona o kilka miesięcy – nowa data to 1 października 2021 roku.

W roli tytułowej zobaczymy Roberta Pattinsona. Oprócz niego w obsadzie aktorskiej filmu są także Colin Farrell jako Oswald Cobblepot, Andy Serkis jako Alfred, Zoë Kravitz jako Selina Kyle, Paul Dano jako Edward Nashton, Jeffrey Wright jako Gordon oraz John Turturro jako Carmine Falcone.

Źrodło: Twitter