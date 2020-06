Sztuka medytacji i powrót Bao Bao – nowe przygody bohaterów z Doliny Czystego Serca! 0

Mao Mao, Nietoperka i Borsukowaty – ta trójka przyjaciół zdążyła już podbić serca młodych widzów! Cartoon Network zapowiada nowe odcinki serialu Mao Mao i Bohaterowie Czystego Serca z upartym szeryfem i jego kompanami w roli głównej. Strzegąca bezpieczeństwa mieszkańców Doliny Czystego Serca paczka zmierzy się z kolejnymi wyzwaniami.

Mao Mao i Bohaterowie Czystego Serca to przepełniona humorem seria stworzona przez Parkera Simmonsa. Waleczny koci samuraj Mao Mao szuka sposobu na to, jak zostać superbohaterem. Podczas wielu zabawnych przygód dowiaduje się jednak, że prawdziwa siła oraz bohaterstwo tkwi nie w przebiegłości czy sprycie, ale przede wszystkim w lojalności i sile przyjaźni!

Co czeka widzów w najnowszych odcinkach pierwszego sezonu? Mao Mao i Nietoperka spróbują wytłumaczyć Borsukowatemu, że jego nowe, oczyszczające kryształy nie sprawią, że zawsze będzie czysty i pachnący. Urocza pomocnica szeryfa pozna sztukę medytacji, a Mao Mao zmierzy się z Borsukowatym w specjalnym konkursie związanym z gotowaniem i… byciem bohaterem! W jednym z odcinków powraca słodki pupil szeryfa, czyli Bao Bao… To urocze stworzenie spodoba się Królowi, który za wszelką cenę będzie chciał go zatrzymać na dworze! Wszyscy trzej bohaterowie postanawiają także pewnego dnia zamienić się swoimi rolami. Czy poradzą sobie z nowymi obowiązkami i ułatwi im to pokonanie nowego potwora?

Nowe odcinki serialu Mao Mao i Bohaterowie Czystego Serca już od 8 czerwca na antenie Cartoon Network. Emisja codziennie o 16:10.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia