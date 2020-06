Premiera Spectator: "Przesłuchanie" z Niną Hoss w roli głównej - premiera 3 lipca 0

W związku z dla wielu niepowtarzalnym momentem otworzenia się kin 6 czerwca, Spectacor przenosi film Przesłuchanie z Niną Hoss.

Jest to najnowszy film Iny Weisse – aktorki, reżyserki i scenarzystki. Jej debiut filmowy to film Architekt, wielokrotnie nagradzamy na Festiwalach Filmowych.

Przesłuchanie światową premierę miał na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. W roli głównej zobaczymy Ninę Hoss (Biała Masajka, Kobieta w Berlinie, Barbara), która za tę rolę otrzymała nagrody dla najlepszej aktorki na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Sztokholmie i w San Sebastian.

Anna Bronsky jest nauczycielką gry na skrzypcach w liceum muzycznym. Jest żoną muzyka i matką 10-letniego Jonasa. Podczas corocznych egzaminów rekrutacyjnych nauczycielka fascynuje się talentem Alexandra, który kandyduje do szkoły. Pomimo sprzeciwu innych nauczycieli, Anna postanawia przygotować go do egzaminów pośrednich. Odkrywa w nim wielki talent i każdą chwilę poświęca wspólnym ćwiczeniom. Tym samym zaniedbuje swoją rodzinę, która nie może na nią liczyć. Presję Anny wzmaga jej przyjaciel i jednocześnie kochanek, który zaprasza ją do wspólnego występu w kwintecie. Podczas koncertu kobieta wypada fatalnie. Po tym katastrofalnym wydarzeniu Anna skupia się tylko na swoim uczniu.

W dniu egzaminu dochodzi do tragedii…

Ten emocjonalny obraz Iny Weiss, w którym Nina Hoss wciela się w nauczycielkę muzyki na skraju załamania nerwowego,

stanowi kolejną idealną nutę w karierze aktorki.

VARIETY

Aktorka Nina Hoss imponująco wciela się w rolę niedoskonałego perfekcjonisty. W tej historii można odnaleźć klimaty

Whiplash i Pianistka niecodziennej relacji między wymagającym nauczycielem a utalentowanym uczniem.

SCREENDAILY

Dobrze wykonane i dopracowane kino z najwyższą jakością estetyki kina europejskiego.

THE HOLLYWOOD REPORTER