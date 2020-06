Dzieci i film na 60. Krakowskim Festiwalu Filmowym 0

Cykl Kids&Youth. Kino dla młodych na 60. Krakowskim Festiwalu Filmowym. Wzorem lat ubiegłych, w programie Krakowskiego Festiwalu Filmowego nie brakuje propozycji dla młodszych widzów. Wśród nich filmy dla maluchów i dla nastolatków oraz wirtualne warsztaty. Dzięki wsparciu partnera festiwalu, PGE Energia Ciepła, wszystkie wydarzenia w ramach cyklu Kids&Youth. Kino dla młodych są bezpłatne.

6+

Na najmłodszych czekają dwa seanse. Polsko-łotewska animacja Jakub, Mimmi i gadające psy w reżyserii Edmundsa Jansonsa to wzruszająca historia o wspólnej walce dzieci i psów o ukochany park i utraconego przyjaciela. Pełnometrażowa fabuła Sonia (reż. Catti Edfeldt) to z kolei adaptacja książki Pii Lindenbaum, która opowiada o niezwykłych i trochę magicznych przygodach siedmioletniej Sonii, która po raz pierwszy nocuje poza domem u swojej koleżanki.

10+

Dla nieco starszych dzieciaków – duński pełnometrażowy film fabularny Jestem William (reż. Jonas Elmer). Tytułowy William to zwyczajny, ułożony chłopiec, który uważa, że ma w życiu pecha. Mama przebywa w szpitalu i nie może się nim opiekować, więc William trafia do innego miasteczka, pod skrzydła wuja Nilsa. W nowym miejscu zaczepia go trójka łobuzów, a wujek wpada w poważne tarapaty: ma olbrzymi dług u groźnego gangstera i musi go natychmiast spłacić. Sytuacja bez wyjścia? Nie! Los daje chłopcu wskazówki, trzeba je tylko zauważyć, by szczęście złapać za nogi. Niezwykła przygoda w małym miasteczku, z odrobiną gangsterskiego dreszczyku i małym-wielkim bohaterem, który odkrywa swoją siłę.

16+

Po raz pierwszy festiwal proponuje tak bogaty program filmowy dla młodzieży. "Dzień Babci" (f846716) Ewy Ślusarczyk to dokument, którego bohaterką jest 83-letnia Babcia Krysia, poznająca od pewnego czasu tajniki mediów społecznościowych. Film jest refleksją na temat relacji międzyludzkich w czasach smartfonów i mediów społecznościowych. Krótki dokument "U babci" (reż. Milena Mądra) to opowieść o relacjach właśnie. Ukazuje historię wyjątkowej bliskości babci i wnuczki, mimo fizycznych ograniczeń. Starsza kobieta i niepełnosprawna dziewięcioletnia dziewczynka wiodą pozornie nieskomplikowane życie, odnajdując przyjemność w każdej czynności.

Bohaterką dokumentu Jej obraz Olgi Papacz jest Alina która każdego dnia podróżuje pomiędzy dwoma zupełnie odległymi światami. Film porusza temat ciałopozytywności i pokazuje, jak różne role możemy odgrywać, przebywając w odmiennych środowiskach. Tytułowa bohaterka filmu “Julia nad morzem” (reż. Mariusz Rusiński) samotnie spędza swoje letnie wakacje nad morzem. Używając Tindera, spotyka się z różnymi ludźmi – niektórzy są natrętni, z innymi czuje się niezręcznie, ale może wśród nowo poznanych osób znajdzie się ktoś godny zaufania? O tym wszystkim twórcy opowiadają z mieszaniną czułości i ironii.

W krótkometrażowym dokumencie “Lola” (reż. Zuzanna Woźniczka) poznajemy Karola, który utożsamia się z damską wersją siebie występując jako drag queen. Bohater jest na początku swojej nowej drogi. Bardzo intensywnie stara wejść w nowy świat, by zaistnieć na scenie i móc w pełni być sobą. Bohaterką filmu “Szepty” Izabeli Zubryckiej jest mieszkanka pewnej podlaskiej wsi. Żyje blisko związana z naturą, zajmuje się ogrodem, zielarstwem, a gdy zapada zmrok, oddaje się pradawnej praktyce szeptuństwa. Autorka z wrażliwością przygląda się niezwykłemu światu, który najpełniej ujawnia się w cichych szmerach szeptów bohaterki.

60. Krakowski Festiwal Filmowy już trwa. Dla entuzjastów dokumentów, które naprawdę nie są dostępne codziennie i wszędzie to pozycja obowiązkowa. Korzystajcie z tych uciech do 7 czerwca!