Patty Jenkins ucięła wszelkie spekulacje dotyczące romansu pomiędzy Dianą Prince i Barbarą Minervą w filmie Wonder Woman 1984, który w tym roku trafi na ekrany kin. Historia podąży w zupełnie innym kierunku i Wonder Woman ponownie zwróci swój wzrok w stronę powracającego Steve’a Trevora.

To mogłoby się zdarzyć w innej historii, ale w związku z tym, że ta historia była klarowna w stosunku do powracającego Steve’a, to będzie ona związana z nim. To historia miłosna ze Steve’em. W życiu Diany nie ma miejsca dla dwóch osób.

stwierdziła reżyserka