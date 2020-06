Hocus Pocus 2 to jedna z kontynuacji kultowego filmu z lat 90., która jest planowana przez Walta Disneya. Oczywiście sequel ma sens tylko wtedy, kiedy na ekranie pojawią się gwiazdy pierwszej odsłony. Wiele wskazuje na to, że tak też się stanie.

Sarah Jessica Parker, która miała okazję zagrać jedną z głównych ról w filmie Hokus Pokus z 1993 roku, wyjawiła że oryginalna obsada aktorska jest gotowa do powrotu. Oprócz Parker swoje role miałyby powtórzyć Bette Midler i Kathy Najimy.