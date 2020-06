Dokument "Można panikować" z premierą na jesień, okazjonalnie przed czasem już w sieci! 0

Amerykański reżyser Jonathan L. Ramsey stworzył film dokumentalny pod tytułem “Można panikować”. Film opowiada historię 62-letniego klimatologa, dyrektora wydziału geofizyki na Uniwersytecie Warszawskim, Profesora Szymona Malinowskiego. Mówi on o tym, jak trudno jest przekazywać prawdę o katastrofie klimatycznej, której ludzie nie chcą do siebie dopuścić. Obraz dojrzałego mężczyzny, który połowę swojego życia przeżył w komunizmie, a drugą połowę w kapitalizmie, jest uniwersalny dla odbiorców w każdym wieku.

Obserwując społeczeństwo i nauczając o klimacie od ponad 40 lat, Malinowski dochodzi do wstrząsającej konkluzji, że “Ludzie mają nie wiedzę, a poglądy. Nie wiedzą, ale myślą, że wiedzą lepiej.” To swego rodzaju definicja lat walki o prawdę, które film nam przybliża.

“Można panikować” jest filmem konkursowym 17. edycji festiwalu Docs Aginst Gravity, odbywającego się na jesieni. Producentom udało się jednak przekonać organizatorów festiwalu, aby mógł być on opublikowany w czerwcu przez tydzień. Będzie on dostępny w serwisie YouTube od 1-ego do 7-ego czerwca, w celu zwórcenia uwagi na problem kryzysu klimatycznego w tygodniach poprzedzających Szczyt Rady Europejskiej.

Zobacz film tutaj

Zaproś do oglądania rodzinę i przyjaciół, udostępnij na swoich mediach społecznościowych. Niech wszyscy wiedzą, że dopóki nie podejmiemy odpowiednich działań, by stawić czoło kryzysowi klimatycznemu, Można Panikować!