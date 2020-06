Pierwsza kobieta pracująca na stanowisku reżyserskim przy "Gwiezdnych wojnach" nakręci adaptację komiksu 0

Victoria Mahoney przeszła do historii "Gwiezdnych wojen", jako pierwsza kobieta pełniąca funkcję reżyserską w kultowym uniwersum. Teraz będzie miała okazję samodzielnie nakręcić film dla wytwórni Paramount Pictures.

Victoria Mahoney miała okazję pracować jakiś czas temu przy filmie Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie, gdzie pełniła funkcję reżyserki drugiej ekipy. Teraz doświadczenie zdobyte przy realizacji wielkiego hollywoodzkiego widowiska będzie mogła wykorzystać w trakcie pracy nad swoim nowym filmem pełnometrażowym.

Jak donosi The Hollywood Reporter, Victoria Mahoney nakręci adaptację komiksu "Kill Them All" autorstwa Kyle’a Starksa. Jest on opisywany, jako list miłosny do kina akcji lat 90. i opowiada historię zdradzonej morderczyni poszukującej zemsty oraz policjanta będącego alkoholikiem. Ten niecodzienny duet łączy siły, aby pokonać przestępczego lorda zamieszkującego wieżowiec w Miami. Główni bohaterowie muszą muszą walczyć z zabójcami, szefami gangów, pracownikami biurowymi i byłymi partnerami.

Producentami filmu zostali Josh Appelbaum i Andre Nemec. Scenariusz filmu "Kill Them All" przygotowuje James Coyne.

Dla reżyserki filmu będzie to pierwszy samodzielny projekt od 2011 roku, kiedy to debiutowała filmem Yelling to the Sky z Zoë Kravitz w obsadzie.

Źrodło: The Hollywood Reporter