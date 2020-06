Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" już na Netfliksie 0

Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa przyciągnął do kin ponad 1,1 miliona widzów. Przebój w reżyserii Macieja Kawulskiego z Marcinem Kowalczykiem, Tomaszem Włosokiem, Natalią Szroeder i Natalią Siwiec można oglądać na platformie Netflix. I już po jednym dniu znalazł się na pierwszym miejscu najbardziej popularnych filmów wśród polskich użytkowników.

fot. materiały prasowe / NEXT FILM

Po sukcesie na rodzimym rynku (do 12 marca: 1,133,667 widzów w kinach), film zawitał na ekrany kin w Belgii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburgu, Stanach Zjednoczonych, Austrii, Holandii, Islandii, Niemczech, Norwegii i Szwecji. To kolejny film z portfolio NEXT FILM dostępny na Netfliksie.

Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa to film o przyjaźni i miłości w czasach, w których pozwolenie sobie na emocje może okazać się tragiczne w skutkach. W życiu Bohatera liczą się tylko dwie osoby – najbliższy przyjaciel i ukochana kobieta, a światem jego interesów rządzi przemoc. Akcja filmu zaczyna się w latach 70. – już wtedy młody Bohater wie, że adrenalina smakuje bardziej niż mleko w proszku. Z czasem odkrywa też pragnienie pieniędzy, władzy i bycia ponad prawem. Rozpoczyna się transformacja, a jego gangsterski talent rozkwita. Wspólnie z przyjacielem buduje własną armię. Oparta na faktach historia Bohatera po raz pierwszy pokazuje prawdziwe oblicze polskich mafiosów: zaczynali w kreszowych dresach i stworzyli organizację przestępczą, która przez chwilę panowała nad całym krajem. Finał tej historii nie został jednak napisany pociskami i krwią – czasem słowo rani mocniej niż kula, a miłość i przyjaźń mogą być lekarstwem, nawet w najbardziej okrutnych rękach.

Czy oglądaliście już film w reżyserii Macieja Kawulskiego?

Źrodło: NEXT FILM