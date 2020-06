Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Tylko Sprawiedliwość" - studio udostępni film za darmo, aby wesprzeć walkę z rasizmem 0

Nie milkną echa zabójstwa George’a Floyda, a także zamieszek, które od kilku dni trwają w Stanach Zjednoczonych. Wielu ludzi, a także firm związanych z kinem (koncerny medialne, wytwórnie, platformy streamingowe) wyraziło swoje wsparcie w walce z rasizmem. Warner Bros. Pictures robi kolejny krok w tym kierunku.

Najnowszy film w reżyserii Destina Daniela Crettona zatytułowany Tylko sprawiedliwość zostanie w czerwcu udostępniony za darmo przez Warner Bros. Pictures na platformach streamingowych. Już teraz produkcja dostępna jest na Amazonie, Vudu i Fandango – niestety tylko dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych. W ciągu kilku następnych dni dzieło trafi do kolejnych serwisów.

Wierzymy w moc tej historii. Nasz film – "Tylko sprawiedliwość" – oparty na pracy Bryana Stevensona, prawnika zajmującego się prawami obywatelskimi, jest jednym z zasobów, które możemy pokornie zaoferować tym, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat rasizmu systemowego, który nęka nasze społeczeństwo.

czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Warner

W Polsce film trafi do kin 3 lipca.

Film śledzi losy młodego prawnika Bryana Stevensona i jego walki o sprawiedliwość, która przejdzie do historii. Po ukończeniu studiów na Harvardzie Bryan mógł przebierać w lukratywnych ofertach pracy. Zamiast tego wolał jednak pojechać do Alabamy, aby bronić niesłusznie skazanych z pomocą miejscowej adwokat Evy Ansley. Jedną z jego pierwszych, a zarazem najbardziej medialnych, spraw jest sprawa Waltera McMilliana skazanego na karę śmierci w 1987 r. za głośne morderstwo 18-letniej dziewczyny, mimo że większość dowodów świadczyła o jego niewinności, a jedyne obciążające go zeznania złożył przestępca, który miał motyw, aby kłamać. Wraz z upływem lat Bryan zostaje wplątany w sieć prawnych i politycznych intryg, a ponadto mierzy się z jawnymi i niczym nieskrępowanymi przejawami rasizmu, walcząc o Waltera i jemu podobnych z piętrzącymi się przed nimi przeciwnościami losu z jednej strony — jak również z systemem — z drugiej strony.

Źrodło: Deadline