Po tym, jak niespodziewanie z roli Kate Kane zrezygnowała Ruby Rose przyszłość serialu The CW stanęła pod znakiem zapytania, tym bardziej, iż zamówiony został już jego drugi sezon. Producenci poradzili sobie jednak z tym problemem.

Jak donoszą zagraniczne media nie będzie poszukiwana aktorka, która zastąpi Kate Kane, a która sportretuje zupełnie nową postać. Ta nowa bohaterka zostanie nowym Mrocznym Rycerzem. Obecnie nosi ona imię Ryan Wilder. Prawdopodobnie nazwa ta nie pozostanie z główną bohaterką na długo. Jest ona raczej nazwą zastępczą, aby ukryć prawdziwą tożsamość. Jednak mimo wszystko udostępniony opis postaci fascynuje:

Ryan jest sympatyczna, niechlujna, trochę głupia i nieokiełznana. Nie jest ani trochę podobna do Kate Kane, kobiety, która przed nią nosiła strój nietoperza. Nie miała nikogo kto by ją uczył. Lata spędziła jako przemytniczka narkotyków, unikając policji i maskując swój wewnętrzny ból złymi nawykami. Ryan jest dziewczyną, która ukradłaby mleko dla bezdomnego kota, ale i taką która zabije Cię gołymi rękoma. To najniebezpieczniejszy typ wojownika – wykwalifikowany i niezdyscyplinowany. Ryan jest także zdeklarowaną lesbijką.