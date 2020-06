Nowy klip promujący thriller ''Becky'' 0

W sieci zadebiutował półtora minutowy klip promujący nadchodzący thriller Becky z Kevinem Jamesem w jednej z głównych ról.

Klip ukazuje rozmowę pomiędzy bohaterem, którego portretuje James, a tytułową Becky. Kończy się on sceną tortur. Trzeba przyznać, że to co dotychczas zostało opublikowane przedstawia ciekawy materiał, a i Kevin James, który do tej pory znany jest raczej z komediowych ról, świetnie odnajduje się w roli psychopaty.

Fabuła filmu podąża za zbuntowaną 14-latką imieniem Becky, którą ojciec zabiera na weekendowy wypad do domku nad jeziorem w celu odbudowania więzi po śmierci matki dziewczyny. Miły weekend zmienia się w koszmar, kiedy nad jeziorem zjawia się grupa skazańców pod dowództwem bezlitosnego Dominicka. Becky, która jak się okazuje nie jest już wcale małą bezbronną dziewczynką, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce.

Za reżyserię odpowiadają Jonathan Milott i Cary Murnion, a autorami scenariusza są Nick Morris, Ruckus Skye i Lane Skye. W obsadzie aktorskiej znajdują się także Lulu Wilson, Amanda Brugel, Robert Maillet i Joel McHale.

Premiera Becky 5 czerwca br. w serwisach VOD oraz w wybranych kinach samochodowych na terenie USA.

Źrodło: comingsoon