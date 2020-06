Dokument o filmie ''Rocky''. Zobaczcie zwiastun 0

W tym roku mija 44 rocznica powstania pierwszego filmu z kultowej już bokserskiej serii Rocky. Dla uczczenia tej spuścizny w sieci zadebiutuje dokument zatytułowany '40 Years Of Rocky: The Birth Of A Classic'. Poniżej możecie zapoznać się z jego pierwszym zwiastunem.

Dokument napisany i wyreżyserowany jest przez Dereka Wayne'a Johnsona. Narratorem jest sam Sylvester Stallone, odtwórca roli Rocky’ego Balboa. W produkcji pojawią się także inni aktorzy, którzy wystąpili w oryginalnym dziele Johna Avildsena tj. Carl Weathers, Talia Shire, Burgess Meredith i Burt Young.

Styl dokumentu transponowany jest na materiał archiwalny ukazany zza kulis. Zobaczymy także niepublikowane wcześniej materiały z planu zdjęciowego filmu Rocky z 1976 roku.

Rocky Balboa jest zawodnikiem bokserskiego klubu i kartą przetargową lokalnego lichwiarza. Zostaje wybrany przez Apollo Creeda do walki w Światowych Mistrzostwach Wagi Ciężkiej, która ma być szansą do wybicia się dla nikomu nieznanego zawodnika. Film pokazuje w jaki sposób Rocky podejmuje to wyzwanie walcząc z przeciwnikiem przewyższającym go klasą i wykazując się w ten sposób determinacją w zadaniu pozornie przekraczającym jego możliwości sportowe. Pierwszy film z serii był kasowym hitem, przy budżecie 1 mln dolarów zarobił 225 mln. Do tej pory doczekał się, aż 5 kontynuacji i dwóch spin-offów.

Premiera filmu 40 Years Of Rocky: The Birth Of A Classic już 9 czerwca br. na Apple TV+ i Amazon Prime Video. Jak na razie nie wiadomo kiedy produkcja będzie dostępna w naszym kraju.

