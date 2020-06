Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Josh Boone cały czas ma nadzieję na trylogię "Nowych mutantów" 0

Josh Boone jest optymistą i nadal wierzy w realizację kolejnych filmów z serii "Nowi mutanci". Oczywiście nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że cały czas czekamy na premierę pierwszej części.

Nowi mutanci byli planowani, jako spin-off głównej serii "X-Men". Film miał się jednak różnić diametralnie od reszty komiksowych superprodukcji należących do uniwersum i pójść w stronę kina grozy. Niestety różnego rodzaju problemy oraz ciągłe przekładanie daty premiery nie działają na korzyść filmu Boone'a. Filmowiec ma wciąż nadzieję na sukces i ewentualne sequele.

Ostatecznie, po tak długim czasie, byłem w stanie nakręcić film "Nowi mutanci" i jestem z tego dumny. Mam nadzieję, że będzie na tyle udany, że studio pozwoli mi ukończyć trylogię. Mam wszystko zaplanowane.

wyjawił Josh Boone

Pierwotnie Nowi mutanci mieli wejść na ekrany kin już w 2018 roku. Wówczas studio 20th Century Fox nie do końca zgadzało się z wizją reżysera, co spowodowało opóźnieniem. Kolejną komplikacją okazały się negocjacje, a następnie podpisanie umowy pomiędzy Disneyem, a Foxem. Warto jednak dodać, że włodarze Domu Myszki Miki pozwolili ukończyć Boone’owi film według jego wizji, co zresztą podkreśla sam zainteresowany.

Będziemy śledzili dalsze losy serii. Liczymy na to, że Nowi mutanci okażą się dobrym filmem i odniosą sukces, który pozwoli na ukończenie twórcy jego trylogii. A Wy co o tym sądzicie?

Nowi mutanci mają wejść do kin 28 sierpnia 2020 roku.

Źrodło: MovieWeb