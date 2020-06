"Another Round” Thomasa Vinterberga w oficjalnej selekcji Cannes 2020! / #wartoczekać 0

Dziś wieczorem Thierry Frameaux – dyrektor artystyczny MFF w Cannes – ogłosił listę 56 filmów, które znalazły się w tegorocznej canneńskiej oficjalnej selekcji.

Jest wśród nich najnowszy film Thomasa Vinterberga – Another Round z Madsem Mikkelsenem w roli głównej! Po prawie ośmiu latach od świetnego Polowania fani wreszcie doczekali się kolejnego wspólnego projektu tego filmowego duetu. Best Film jest polskim dystrybutorem filmu.

Tegoroczny festiwal w Cannes nie odbył się z powodu panującej na świecie pandemii Covid-19. Jednak organizatorzy festiwalu postanowili kontynuować prace nad selekcją i ogłosić swój filmowy wybór, by w ten sposób wesprzeć twórców. Wybrane filmy będą mogły oficjalnie posługiwać się znakiem jakości „Cannes 2020”, organizatorzy festiwalu zapowiedzieli również, że będą promować wybrane tytuły, gdy będą wchodziły do kin. W tym roku do selekcji zgłoszono rekordową liczbę 2067 tytułów ze 147 krajów.

Another Round opowiada o grupie przyjaciół – nauczycieli w szkole średniej, zainspirowanych teorią, że skromna dawka alkoholu w organizmie otwiera umysły na otaczający nas świat. Prawdopodobnie jest mnóstwo dzieci w wieku szkolnym, które żałują, że ich nauczyciele nie są na co dzień „pod wpływem”. Czy lekcje i szkoła nie byłyby łatwiejsze, gdyby twoi nauczyciele nie byli na nieustannym lekkim rauszu? Cóż, z takim właśnie pomysłem zmierzą się bohaterowie filmu Vinterberga, w którym obsadził swojego ulubionego aktora Madsa Mikkelsena. Gdy rozpoczynają eksperyment, starając się utrzymać stały poziom alkoholu we krwi przez cały dzień pracy, nie spodziewają się że będzie miał bardzo rożne skutki dla każdego z nich. Obok Mikkelsena zobaczymy Thomasa Bo Larsena, Magnusa Millanga, Larsa Ranthe i Susse Woldem. Scenarzystą filmu jest Tobias Lindhol (Polowanie, Komuna).

Thierry Frameaux zaznaczył, że filmy, które znalazły się w tegorocznej oficjalnej selekcji canneńskiej, w tym oczywiście Another Round mogą zostać zaproszone przez inne festiwale, m.in. w Locarno, Telluride, Toronto, Deauville, San Sebastian, Pusan, Angouleme, Morelii, Nowym Jorku, Lyonie, Rzymie, Rio de Janeiro, Tokio, Mumbaju, Mar del Plata czy Sundance. Część z nich znajdzie się w konkursie głównym festiwalu w San Sebastian, co do tej pory było niemożliwe.

Tym samym liczymy, że wyróżniony w Cannes Another Round z powodzeniem będzie podbijał kolejne festiwale.