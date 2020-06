Ogłoszono oficjalną selekcję filmów Cannes 2020 0

Mimo, że tegoroczny festiwal w Cannes nie odbędzie się, organizatorzy postanowili ogłosić oficjalną selekcję, by wesprzeć wybrane tytuły oraz ich twórców.

W tym roku do selekcji wpłynęło aż 2067 tytułów (o 200 więcej niż rok wcześniej). Dodatkowo, aż 909 z nich to debiuty. Organizatorzy wybrali 56 pozycji, z czego 15 to debiuty. Co ciekawe wyselekcjonowane filmy były tworzone, przez producentów z aż 147 różnych krajów.

Poniżej przestawiamy pełną listę filmów, a w śród nich nie zabrakło nowych filmów Wesa Andersona, François Ozona, Steve'a McQueen'a czy Magnusa von Horna, a także debiutu reżyserskiego Viggo Mortensena.

W tym roku festiwal filmowy w Cannes miał wystartować 12 maja, jednak ostatecznie został odwołany. Festiwal odbywał się od 1946 roku. Jedynym wyjątkiem był rok 1968, kiedy festiwal został zawieszony, po tym jak dyrektorzy, wyrażając solidarność ze studentami i pracownikami demonstrującymi w całej Francji, wycofali swoje filmy z festiwalu i zmusili go do zamknięcia.

