''Obserwowani'' z zamówieniem na 2. sezon

Brytyjska telewizja BBC odnawia swój zeszłoroczny hitowy serial na drugi sezon. Mowa o konspiracyjnym thrillerze Obserwowani.

Obserwowani to wciągający thriller, zbudowany wokół teorii spiskowej związanej z techniką obróbki obrazu zwaną deepfake. Przygląda się on niepokojącemu w obecnych czasach przepływowi fałszywej informacji oraz niezwykłym możliwościom służb wywiadowczych. Główny bohater to afgański żołnierz Shaun Emery skazany za morderstwo w Afganistanie. Udaje mu się jednak oczyścić z zarzutów. Po powrocie do domu rozpoczyna nowe życie jako wolny człowiek. Jednak niedługo po tym na jaw wychodzą nagrania z kamery przemysłowej w Londynie i Shaun ponownie zostaje oskarżony o zabójstwo. W obronie jego dobrego imienia po raz kolejny staje inspektor Rachel Carey.

Za scenariusz i reżyserię drugiego sezonu ponownie odpowie Ben Chanan. W obsadzie aktorskiej znajdują się Holliday Grainger, Callum Turner, Ron Perlman, Famke Janssen, Ben Miles, Laura Haddock, Lia Williams, Sophia Brown i Paul Ritter.

Produkcja emitowana była w Polsce na Canal+ Seriale. Premiera drugiego sezonu nie jest jeszcze znana. Wiadomo jednak, że składać będzie się on z sześciu odcinków, a jego akcja rozpocznie się w momencie jej zakończenia w sezonie pierwszym.

Źrodło: deadline