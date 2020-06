Choć serial Siły kosmiczne na platformie Netflix zadebiutował zaledwie parę dni temu to jego twórcy już myślą nad potencjalną kontynuacją. Z pewnością duży wpływ na to ma sukces produkcji oraz znalezienie się jej w Top 10 Netflixa.

Współtwórca serialu Greg Daniels pragnie, aby włodarze Netflixa jak najszybciej wydali zamówienie na drugi sezon Sił kosmicznych. Pomimo, iż żadne decyzje w tej sprawie oficjalnie jeszcze nie zapadły to ujawnił on, iż już rozpoczęto wstępne prace nad potencjalną kontynuacją.