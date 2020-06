Zabójczy park wodny w zwiastunie ''Aquaslash'' 0

Red Hound Films prezentuje zwiastun typowego amerykańskiego letniego horroru, w którym beztroska zabawa przeplata się z wszechobecną krwią i uciętymi kończynami. Zobaczcie poniższy zwiastun 'Aquaslash'.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Renaud Gauthier. W obsadzie aktorskiej znajdują się m.in. Brittany Drisdelle grająca do tej pory głównie role epizodyczne (Orphan Black, The Boys), Paul Zinno, Lanisa Dawn, Madelline Harvey, Samantha Hodhod, Jessica Abruzzese, Nicolas Fontaine, Cameron Geller i Xavier Sotelo.

Grupa nastolatków, która właśnie skończyła liceum wyrusza na weekendową imprezę do Wet Valley, parku, który utknął w latach 80 ubiegłego wieku. Co ciekawe podobno jest on nawiedzony. Początkowa dobra zabawa szybko zamienia się w przerażającą walkę o przetrwanie, bowiem ktoś uszykował na nastolatków ostre jak brzytwa niespodzianki.

Poniżej wspomniana zapowiedź oraz plakat.

Aquaslash zadebiutuje już 23 czerwca br. w serwisach VOD. Światową premierę film ten miał w lipcu ubiegłego roku na Fantasia International Film Festival.

