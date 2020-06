Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Fani chcą kontynuację filmu "Alita: Battle Angel" 0

Alita Army to grupa fanów filmu Alita: Battle Angel, która marzy o kontynuacji widowiska. Z tej okazji w mieście Los Angeles rozpoczęła się kampania mająca na celu pokazanie wytwórni Walta Disneya, że realizacja sequela ma jak najbardziej sens.

W Los Angeles pojawiły się billboardy zachęcające Walta Disneya do wydania zgody na produkcje kontynuacji superprodukcji Alita: Battle Angel. Na Twitterze można znaleźć zdjęcia, które prezentują nam wielkie tablice promujące ten pomysł.

Teraz pytanie brzmi – czy Walt Disney w ogóle zauważy nawoływanie fanów o sequel tego bądź co bądź przyjemnego filmu. Trudno wyrokować czy "Alita" jest franczyzą, w którą włodarze Domu Myszki Miki zamierzają inwestować pieniądze. Pierwsza odsłona powstała jeszcze w momencie, kiedy 20th Century Fox było niezależną wytwórnią.

Warto również dodać, że kampania #AlitaSequel to także próba nakłonienia ludzi do walki z obecnym kryzysem zdrowotnym. Alita Army przekazuje zdobyte pieniądze na cele charytatywne organizacjom takich, jak Feeding America i Action Against Hunger.

A czy dla Was Alita: Battle Angel to udany film? Czy mielibyście ochotę na obejrzenie kontynuacji?

