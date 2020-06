CANAL+ uruchamia wypożyczalnię hitów kinowych i filmów online 0

CANAL+ otwiera swoje biblioteki VOD dla całego rynku i uruchamia nową usługę PREMIERY CANAL+ działającą w ramach serwisu CANAL+ telewizja przez internet. Od dziś wszyscy poszukiwacze filmowej rozrywki mogą w jednym miejscu wygodnie i legalnie wypożyczać polskie i zagraniczne hity filmowe, dokumenty, premierowe produkcje prosto z kina oraz tytuły, które nie zdążyły jeszcze szeroko zadebiutować w Polsce na wielkim ekranie.

W bibliotece usługi znalazło się na start ponad 120 wyselekcjonowanych filmów od największych studiów i dystrybutorów filmowych. Wśród nich znalazły się takie produkcje, jak Sonic. Szybki, jak błyskawica, Bad Boys for Life czy Małe kobietki. W kolejnych tygodniach oferta poszerzy się o niemal pół tysiąca nowych hitów.

Nowa usługa uzupełnia ofertę serwisu CANAL+ telewizja przez internet o funkcjonalność wypożyczalni filmów na żądanie. Przy logowaniu do PREMIERY CANAL+ można wykorzystać te same dane, co w przypadku logowania do serwisu CANAL+ telewizja przez internet lub założyć nowe konto odwiedzając stronę premiery.canalplus.pl. Biblioteki PREMIERY CANAL+ są otwarte dla wszystkich fanów kina, a filmy można wypożyczać nawet jeśli nie posiada się płatnej subskrypcji CANAL+ przez internet lub umowy na usługi telewizyjne. Użytkownicy CANAL+ przez internet od dziś zobaczą również na ekranie startowym nową zakładkę "Premiery", gdzie będzie można wygodnie przeglądać ofertę płatnych treści na żądanie z katalogu PREMIERY CANAL+.

PREMIERY CANAL+ gromadzą w jednym miejscu produkcje największych studiów i dystrybutorów filmowych, w tym m.in. Universal Studios, Paramount Pictures, The Walt Disney Company, 20th Century Studios, Dream Works, Sony Pictures, Cineman, Kino Świat, Best Film, Next Film, Kino Polska, TVP czy Telewizji Polsat.

CANAL+ od wielu lat dostarcza swoim abonentom filmową rozrywkę na najwyższym poziomie, zarówno w ofercie kanałów telewizyjnych, jak i w ramach stale aktualizowanych bibliotek na żądanie. Dziś otwieramy dostęp do bogatego katalogu treści w ramach jednej wygodnej usługi dostępnej dla każdego, w tym dla osób nie związanych z CANAL+ umową. Już niebawem zaoferujemy również możliwość odtwarzania katalogu na niemal dowolnym urządzeniu dzięki mobilnym aplikacjom i wsparciu dla wszystkich najpopularniejszych systemów smart TV. Nowa usługa uzupełnia jednocześnie serwis CANAL+ telewizja przez internet o funkcjonalność wypożyczalni online, z której można skorzystać w ramach jednego konta.

informuje Grzegorz Skowron-Moszkowicz, dyrektor ds. budowania wartości klienta w CANAL+

Z nowej usługi można skorzystać w dniu premiery w przeglądarkach internetowych na stronie premiery.canalplus.pl. Za wypożyczeniu filmu można wygodnie płacić kartą (Visa, MasterCard), BLIK lub przelewem online pay-by-link. W najbliższych tygodniach CANAL+ udostępni dedykowaną aplikację PREMIERY CANAL+ na urządzenia mobilne Android i iOS, smartTV Samsung (Tizen), LG (webOS), Android TV oraz Apple TV. Aplikacje mobilne będą wspierać technologię Google Cast i Air Play.

Źrodło: Canal+ / Informacja prasowa