Aktor znany z najnowszych odsłon sagi "Gwiezdne wojny" uczestniczy w protestach, które odbywają się w Londynie. Mają one oczywiście związek z ruchem Black Lives Matter, a także śmiercią George’a Floyda, którą poniósł w trakcie interwencji jednego z policjantów.

Warto jednak odnotować, że John Boyega nie tylko jest jednym z uczestników protestów, ale także bardzo mocno się w nie angażuje. W pewnym momencie aktor przemówił do zgromadzonych ludzi, gdzie swoją przemową porwał tłumy. Było w tym wszystkim wiele emocji, ukrywanie łez, a także prośby, aby protesty odbywały się w pokojowy sposób.

Szczególnie jedno zdanie odbiło się szerokim echem w hollywoodzkiej branży, kiedy to Boyega wymieniał nazwiska czarnych mężczyzn i kobiet zabitych przez policję w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Mówię do was z głębi serca. Słuchajcie, nie wiem, czy po tym wszystkim nadal będę miał swoją karierę, ale pieprzyć to. Jest to bardzo ważne. Chcę, żebyście zrozumieli, jak bolesne jest to gówno.