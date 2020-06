Pijani nauczyciele przejmują szkołę w zwiastunie "Another Round"

Do sieci trafił zwiastun bardzo ciekawie zapowiadającej się produkcji Another Round. W głównej roli występuję Mads Mikkelsen, a gra on nauczyciela, który wspólnie z grupą znajomy postanawia zrobić eksperyment z alkoholem podczas lekcji.