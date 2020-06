Rosjanie tworzą swojego superbohatera. Zobaczcie zwiastun ''Major Grom and the Plague'' 0

Widocznie rosjanie pozazdrościli sukcesów amerykanom i nakręcili swój własny film superbohaterski. W sieci zadebiutował właśnie pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji zatytułowanej Major Grom an the Plague Doctor.

Fabuła filmu oparta jest na popularnej w Rosji komiksowej serii wydanej przez Bubble Comics autorstwa Artyoma Gabrelyanova porównywanej do wczesnych komiksów o Batmanie z DC Comics. Za jego reżyserię odpowiada Oleg Trofim, który do tej pory na swoim koncie ma tylko jeden, ale udany film pełnometrażowy – sportowy musical Ice. Scenariusz tej superbohaterskiej produkcji napisali Vladimir Besedin i Gabrelyanov.

Główny bohater to policyjny detektyw Major Igor Grom, który w Petersburgu walczy z zamaskowanym strażnikiem nazywającym siebie The Plague Doctor. Słynie on z zabijania znanych i zamożnych obywateli, którzy do tej pory swoją sławę i bogactwo wykorzystywali do tego, aby uciekać sprawiedliwości. Grom traktowany dotąd za policjanta idealnego pierwszy raz napotyka trudności w swoim działaniu, a to od niego może zależeć los całego miasta.

Poniżej wspomniany zwiastun tej rosyjskiej produkcji. Wiadomo, iż nie można jej porównywać do filmów MCU, patrząc nawet na sam budżet, który tu wyniósł ledwie 10 mln dolarów, ale trzeba przyznać, że zapowiedź prezentuje się nad wyraz ciekawie. Co sądzicie?

Premiera filmu w 2021 roku. Obecnie jest on na etapie postprodukcji. W głównych rolach występują Tikhon Zhiznevskiy i Lyubov Aksenova.

Źrodło: deadline